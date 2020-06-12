В Иране заявили, что доклад ООН о ракетах в Саудовской Аравии сделан под давлением

ТЕГЕРАН, 12 июня. /ТАСС/. МИД Ирана отверг доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша об использовании иранских ракет для ударов по объектам в Саудовской Аравии, отметив, что он был сделан под давлением. Соответствующее заявление опубликовала в пятницу пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"Иранская сторона отвергает утверждения секретариата ООН и считает, что они сделаны под давлением со стороны США и Саудовской Аравии", - говорится в сообщении. Также отмечается, что МИД Ирана "обеспокоен использованием секретариата ООН в качестве политического инструмента".

Ранее в пятницу агентство Reuters опубликовало выдержки из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В документе утверждается, что атаки на объекты нефтяной компании Saudi Aramco и на аэропорт в городе Абха были совершены оружием, имеющим иранское происхождение.

Аэродром саудовского города Абха неоднократно подвергался нападениям и обстрелам со стороны йеменских хуситов.

14 сентября 2019 года были атакованы два крупнейших предприятия Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы, заявившие, что при совершении диверсии были использованы начиненные взрывчаткой беспилотные летательные аппараты. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча нефти в королевстве временно сократилась на 5,7 млн баррелей в сутки.