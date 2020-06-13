Франция с 15 июня откроет границы для путешественников из стран ЕС

ТАСС, 13 июня. Власти Франции приняли решение с 15 июня открыть границы для путешественников, прибывающих из стран ЕС и некоторых других европейских стран. Об этом в пятницу говорится в совместном заявлении МИД и МВД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Принимая во внимание благоприятную ситуацию во Франции и Европе и в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии <...>, Франция снимает все введенные для борьбы с COVID-19 [заболевание, вызываемое новым коронавирусом] транспортные ограничения на пересечение внутренних границ утром (0:00 по местному времени) 15 июня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения отменяются для всех прибывающих из стран ЕС, а также из Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана. Гражданам этих стран не нужно будет иметь при себе сертификат об отсутствии коронавируса, а также отправляться на 14-дневный карантин.

Однако, как уточнили в ведомствах, прибывающие из Испании и Великобритании по-прежнему должны будут отправиться на двухнедельный карантин по прибытии во Францию. Для путешественников из Испании это ограничение останется в силе до 21 июня.

Власти Франции также сообщили о постепенном открытии внешних границ стран Шенгенского соглашения с 1 июля.

Ранее в четверг Еврокомиссия (ЕК) настоятельно призвала все страны Евросоюза открыть внутренние границы к 15 июня. Кроме того, ЕК рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля.