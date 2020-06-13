В Лондоне участники акции по защите британских памятников забросали полицейских бутылками

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Участники акции по защите британских памятников, которая проходит в субботу в центре Лондона, забросали бутылками полицейских. Об этом сообщило агентство PA.

По его информации, в районе улицы Уайтхолл в центре столицы, где сосредоточены большинство правительственных зданий, и на соседней Парламентской площади собрались несколько сотен человек, представляющих движения правого толка. Распевая национальный гимн, они окружили памятник бывшему премьер-министру Соединенного Королевства Уинстону Черчиллю (1874-1965) и кенотаф - символический памятник павшим солдатам. Как сообщает газета Daily Mail, среди демонстрантов замечен лидер ультраправой партии "Британия прежде всего" (Britain First) Пол Голдинг.

При этом, по информации PA, из группы, собравшейся около кенотафа, в отряд полицейских в защитных костюмах и шлемах полетели стеклянные бутылки и банки из-под пива. Агентство сообщает, что похожая картина наблюдалась на Парламентской площади и вблизи Вестминстерского моста. Агентство Reuters в свою очередь информирует, что ультраправые демонстранты также закидали полицейских бутылками на Трафальгарской площади.

Глава МВД Прити Пател осудила подобное поведение. "Это совершенно недопустимый бандитизм. Все, кто осуществляет насилие и акты вандализма, должны приготовиться к тому, чтобы испытать на себе всю силу закона. Мы не потерпим насилия в отношении полицейских", - написала она в Twitter. О каких-либо задержаниях пока не сообщается. При этом памятники, а также ряд других монументов в центре города были еще в пятницу закрыты щитами, чтобы их не повредили участники другой группы запланированных на субботу демонстраций - против расовой дискриминации и полицейского произвола.

На прошлых выходных они уже вступили в столкновение со стражами порядка в центре Лондона и изуродовали краской памятник Черчиллю и кенотаф. Участники акций, представляющие движения левого толка, требовали призвать к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией в американском Миннеаполисе (штат Миннесота). Ранения тогда получили около 50 лондонских полицейских, сотни демонстрантов были задержаны.

В субботу группа из нескольких сотен человек, по данным Пи-эй, собралась и напротив мэрии Белфаста в Северной Ирландии, чтобы не допустить порчу памятников.

Более жесткие правила

В преддверии акций протеста было объявлено об ужесточении правил проведения демонстраций, чтобы не допустить столкновения левых и правых. Так, всем манифестантам предписано завершить акции к 17:00 по местному времени (19:00 мск). Полиция также предупредила, что оставляет за собой право проверять вещи людей, которые могут показаться подозрительными. К таким мерам на прошлой неделе стражи порядка не прибегали.

Акции проходят на фоне продолжающихся в США с начала прошлой недели массовых протестов и беспорядков после смерти Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием, после чего афроамериканец умер. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.