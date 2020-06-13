Молдавия передаст в США запрос на экстрадицию олигарха Плахотнюка

КИШИНЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Молдавии передадут властям США документы для экстрадиции бежавшего из страны олигарха Владимира Плахотнюка, который обвиняется в причастности к хищению €1 млрд из банковской системы страны. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдавии Эмил Гайтур после того, как судьи Апелляционной палаты (АП) Кишинева отклонили запрос адвокатов, оспоривших его арест.

"АП отклонила запрос адвокатов обвиняемого Плахотнюка и оставила в силе решение суда Кишинева, который выдал ордер на арест на 30 дней в его отношении. На этом этапе прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передаст властям США все материалы дела, касающиеся Плахотнюка, для его экстрадиции", - говорится в сообщении на официальной странице прокуратуре.

Суд Кишинева выдал ордер на арест олигарха после того, как 18 мая генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло назвал его главным бенефициаром кражи миллиарда. По его словам, в отношении Плахотнюка возбуждено уголовное дело по трем статьям обвинения: создание и управление преступной организацией, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.

Плахотнюк бежал в Соединенные Штаты после смены власти в Молдавии в июне 2019 года и находится в Майами, несмотря на то, что госсекретарь США Майкл Помпео 13 января сообщил, что олигарх и члены его семьи включены в санкционный список Вашингтона в связи с причастностью к коррупции.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел: в ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил олигарха в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей. Установлено, что среди организаторов преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.