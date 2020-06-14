В Минске проходят пикеты по сбору подписей в поддержку кандидатов в президенты

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты проходят в воскресенье в центре Минска.

В полдень начался сбор подписей в поддержку выдвижения бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, экс-главы администрации Парка высоких технологий и бывшего посла Белоруссии в США Валерия Цепкало, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергея Черечня.

Подписи в поддержку Светланы Тихановской не собирают. Ранее она заявила, что снимает свои пикеты в Минске и областных городах на 12, 13 и 14 июня из-за опасения, что там могут состояться провокации в отношении сборщиков подписей. До этого было задержано более 10 членов инициативной группы Тихановской. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Люди выстраиваются в небольшие очереди и оставляют свои подписи в поддержку выдвижения альтернативных кандидатов на высший государственный пост. На подъезде к рынку дежурят сотрудники ГАИ, за пикетами наблюдают правоохранители.

Президентские выборы назначены на 9 августа. Подписи избирателей собирают 14 претендентов на высший государственный пост, уже пять человек заявили, что собрали необходимые для выдвижения 100 тыс. подписей. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего начнется период предвыборной агитации. 12 июня в Белгазпромбанке, которым Бабарико руководил 20 лет, прошли обыски. По делу Белгазпромбанка задержаны 15 человек, которых обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов. Глава КГК заявил, что есть доказательства причастности к преступлениям и экс-главы банка. 13 июня Бабарико сообщил, что подал в Центризбирком первые 75 тыс. подписей за выдвижение своей кандидатуры на пост президента.