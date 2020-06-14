CNN: защита Вашингтона Нацгвардией США в ходе протестов может обойтись в $21,1 млн

ТАСС, 14 июня. Использование сил Национальной гвардии США для поддержания порядка в Вашингтоне в ходе протестов, вспыхнувших после гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, вероятно, обойдется в $21,1 млн. Такую предварительную оценку расходов приводит в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на бюро Нацгвардии.

Отмечается, что указанная сумма расходов соответствует положению дел на 12 июня. По данным телекомпании, траты включают мобилизацию бойцов из 11 американских штатов, а также использование Национальной гвардии Вашингтона для сохранения порядка в столице США.

Министр армии Райан Маккарти 8 июня заявил, что бойцы Национальной гвардии США, переброшенные в Вашингтон из других штатов в связи с акциями протеста, вернутся домой к 9 июня после того, как с соответствующим распоряжением выступил президент США Дональд Трамп.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.