В Германии прошли акции против расизма и социального неравенства

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Акции против расизма и социального неравенства прошли в нескольких городах Германии, самая крупная состоялась в Берлине. Как сообщила в воскресенье в Twitter столичная полиция, серьезных инцидентов зафиксировано не было, манифестация прошла в мирном ключе.

По словам организаторов, в Берлине на улицы вышли 20 тыс. человек, полицейские со своей стороны насчитали 8 тыс. Демонстранты прошли через центр города и, взявшись за руки, сформировали так называемую живую цепочку длиной в 9 км.

Полиция Берлина отметила, что почти все участники акции соблюдали дистанцию в 1,5 м и носили защитные маски. Представитель пресс-службы столичной полиции назвал поведение демонстрантов "образцовым". После манифестаций, которые проходили ранее, нередко доносилась критика, в том числе, со стороны федерального правительства. Власти указывали демонстрантам, что право на протест не исключает обязанности соблюдать масочный режим и правила дистанцирования.

Аналогичные демонстрации прошли в воскресенье Лейпциге, Гамбурге, Фрайбурге, Хемнице, Мюнстере и Пассау.

Акции против расизма и социального неравенства проходят по всему миру после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда, которая наступила в результате действий полиции.