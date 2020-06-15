Судмедэкспертиза подтвердила, что афроамериканец в Атланте умер от огнестрельных ранений

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Судмедэксперты округа Фултон (штат Джорджия) подтвердили, что причиной смерти афроамериканца Рейшарда Брукса 12 июня в Атланте были огнестрельные ранения. Об этом сообщила в воскресенье газета The Atlanta Journal-Constitution.

Как установили специалисты, Брукс получил два огнестрельных ранения в спину. Он умер от потери крови и повреждения внутренних органов. Судмедэксперты констатировали, что смерть Брукса была насильственной.

Как сообщали ранее власти Джорджии, вечером 12 июня белый полицейский Гаррет Ролф при задержании смертельно ранил Брукса. Афроамериканец оказал сопротивление при аресте, отнял у стражей порядка электрошокер и, убегая, предположительно, попытался применить его против полицейских. Ролф несколько раз выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.

В Атланте после смерти Брукса прошли демонстрации, имели место беспорядки. Ролф был уволен из полиции города. Полицейский Девин Бронсон, который также участвовал в задержании афроамериканца, отстранен от оперативной работы. В свете произошедшего начальник полиции Атланты Эрика Шилдс ушла в отставку.