СМИ: власти Пекина сместили с поста замглавы района столицы за вспышку коронавируса

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Власти китайской столицы сняли с занимаемых должностей заместителя главы пекинского района Фэнтай Чжоу Юйцина и несколько его подчиненных за ненадлежащее исполнение обязанностей, которое привело к вспышке нового коронавируса на рынке "Синьфади". Об этом сообщила в понедельник газета "Бэйцзин жибао".

По сведениям издания, такое решение было принято днем ранее на заседании пекинского горкома. Смещенные с должностей чиновники обвиняются в безответственном отношении к мерам безопасности, касающимся предотвращения рисков возникновения эпидемии.

Вспышка коронавируса на крупнейшем оптовом рынке Пекина была выявлена на прошлой неделе. Большинство заразившихся - работники "Синьфади", их родственники и близкие. В связи с этим на территории отдельных районов города введены усиленные меры контроля.

Согласно статистике, в медицинских учреждениях столицы КНР находятся 80 инфицированных. За все время пандемии в Пекине зарегистрировано 673 заразившихся вирусом, из них 584 выздоровели, девять умерли.