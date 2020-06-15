В МИД Чехии считают проблему с высылкой российских дипломатов решенной

ПРАГА, 15 июня. /ТАСС/. Чехия ожидала ответных действий РФ на высылку из республики в начале июня двух российских дипломатов, что выразилось в объявлении в понедельник персонами нон грата двух сотрудников чешского посольства в России. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД Чехии Зузана Штихова.

"Российская сторона информировала посла Чехии в РФ Витезслава Пивоньку об ответном шаге, то есть об объявлении двух человек (сотрудников дипмиссии - прим. ТАСС) персонами нон грата, - отметила она. - Речь идет об ожидавшейся зеркальной реакции на наш шаг, предпринятый 5 июня. Проблему, которая не возникла по вине чешской стороны, считаем решенной".

Два сотрудника посольства Чехии в Москве в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 17 июня. Об этом говорится в распространенном ранее в понедельник сообщении МИД РФ по итогам встречи с послом Чехии.

Как напомнили на Смоленской площади, чешский дипломат был вызван в МИД в связи с объявлением 5 июня этого года двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений. По утверждениям чешской стороны, один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков.