Чавушоглу прокомментировал перенос переговоров Турции и России по Ливии

ТАСС, 15 июня. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал не искать признаки кризиса в том, что Турция и РФ перенесли запланированную на 14 июня встречу глав внешнеполитических ведомств. Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции.

"Мы приняли решение продолжить переговоры на техническом уровне ради поиска путей к постоянному прекращению огня и началу политического процесса [в Ливии]. Решение о переносе мы приняли вместе [с российской стороной]. В ближайшие дни мы снова вернемся к этой теме, как будут прояснены некоторые вещи. Неправильно трактовать произошедшее как кризис, из-за которого перенесся визит", - цитирует Чавушоглу газета Milliyet. Кроме того, министр указал, что "у Анкары и Москвы нет разногласий по основополагающим принципам ливийского урегулирования".

13 июня в МИД РФ сообщали, что министры иностранных дел и обороны России - Сергей Лавров и Сергей Шойгу - отправятся 14 июня в Турцию для проведения межведомственных консультаций по региональной проблематике. 14 июня в российском внешнеполитическом ведомстве указали, что дата встречи будет согласована дополнительно. Одной из главных тем контактов министров в Турции должна была стать ситуация в Ливии и пути выхода из сложившейся там ситуации.