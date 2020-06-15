Саммит ЕС-Китай пройдет в видеоформате 22 июня

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Саммит ЕС-КНР пройдет в видеоформате в следующий понедельник, 22 июня, ЕС прилагает максимальные усилия для наилучших его результатов. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД ЕС с участием госсекретаря США Майка Помпео.

"Мы проведем саммит Евросоюз-КНР в следующий понедельник, мы готовим этот саммит. Мы продолжаем переговоры, чтобы увидеть, сможем ли мы обеспечить этому саммиту конкретные результаты. Мы намерены принять нашу программу сотрудничества на следующие пять лет - на период до 2025 года. Это нелегко - найти соглашение, у нас его пока нет, но мы продолжаем переговоры с нашими китайскими партнерами, и мы намерены их продолжать до последней минуты", - заявил он.

В то же время Боррель отметил, что предложил госсекретарю США создать "отдельный формат диалога для обсуждения с США стратегических вызовов со стороны Китая". "Для нас очень важно вести диалог с США по ситуации в Китае для защиты наших интересов и наших ценностей, для обсуждения наших взаимных озабоченностей", - отметил он.