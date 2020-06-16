Трамп надеется, что Минюст США привлечет Болтона к уголовной ответственности

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп надеется, что компетентные органы США привлекут его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона к уголовной ответственности, если тот будет продолжать отказываться удалить определенную информацию из своих мемуаров в соответствии с требованиями юристов американского правительства. Глава администрации США подтвердил это, беседуя в понедельник с журналистами в Белом доме.

"Я ранее сказал генеральному прокурору [США Уильяму Барру]: считаю все разговоры со мной как президентом <...> секретными", - подчеркнул Трамп, комментируя намерения Болтона опубликовать без купюр книгу под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". "Это означает, что он (Болтон - прим. ТАСС) нарушил закон, если написал книгу, и та выпущена [в продажу]. И я бы считал, что у него будут проблемы уголовного характера. Надеюсь на это", - уточнил американский лидер.

"Они (правоохранительные ведомства США - прим. ТАСС) упекли моряка в тюрьму за то, что он опубликовал фотографию своей койки на двигателе старой подводной лодки", - добавил при этом Трамп. Президент имел в виду случай бывшего американского военного моряка, приговоренного в 2016 году к тюремному заключению за фотографирование на память подводной лодки, на которой тот служил. Глава Белого дома помиловал этого бывшего военнослужащего и снял с него судимость в 2018 году.

Трамп не стал пояснять, действительно ли администрация США, как пишут некоторые СМИ, в ближайшее время подаст в суд на Болтона, чтобы оспорить его стремление опубликовать мемуары в полном виде. "Не знаю, вам надо спрашивать генерального прокурора. Но скажу, что, если он (Болтон - прим. ТАСС) пишет книгу, то это совершенно неподобающее [поведение]", - заявил президент.

Разгромная критика

Он также подверг резкой критике квалификацию Болтона. "Я над ним сжалился. Он даже не смог [в свое время] пройти процедуру утверждения его кандидатуры Сенатом [Конгресса США]. Сенат его в первый раз не утвердил. Думаю, он даже и не может именовать себя "послом", поскольку не смог пройти процедуру утверждения кандидатуры. Его кандидатуру провели посредством небольшого трюка. И он работал довольно короткое время", - отметил Трамп. Он имел в виду назначение Болтона президентом Джорджем Бушем - младшим постоянным представителем США при ООН в обход Сената. Постпредом при ООН Болтон проработал с августа 2005 года по декабрь 2006 года.

"Я его (Болтона - прим. ТАСС) привел сюда (в Белый дом - прим. ТАСС), так как он не мог добиться утверждения Сенатом. Это назначение, как вы знаете, не требовало утверждения Сенатом. Он провел здесь короткое время. И я чувствовал, что не подобает его держать дольше, я не был впечатлен", - заявил Трамп.

Он допустил, что Болтон пытается в своей книге раскрыть "информацию с грифом строгой секретности". Одновременно президент не исключил, что Болтон излагает в мемуарах сведения, которые не соответствуют действительности. "Возможно, он и не говорит правду. Известно, что он во множестве случаев не говорил правду", - подчеркнул Трамп.

Споры сторон

Книга Болтона должна была выйти в свет в марте, однако ее публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату Болтона Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие государственную тайну, и потому не может быть опубликована в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить публикации полного текста мемуаров, чтобы предотвратить нанесение ущерба позициям президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост президента США.

Известно, что воспоминания носят нелицеприятный характер по отношению к Трампу. Издательство Simon and Schuster в минувшую пятницу обнародовало предисловие к книге, согласно которому Болтон сравнивает подход Трампа, бывшего до прихода в Белый дом крупным застройщиком, к внешней политике со сделками с недвижимостью, что якобы ведет к ослаблению позиций США.

Как сообщала в январе газета The New York Times, в тексте рукописи Болтона говорилось, что Трамп в августе прошлого года будто выражал желание продолжать блокировать военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года и отправил его в отставку через 18 месяцев.