Франция потребовала от Ирана немедленно предоставить инспекторам доступ к ядерным объектам

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Иран должен безотлагательно предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Франции во вторник.

"Иран, как и любое государство, к которому МАГАТЭ обращается с запросом на предоставление доступа, обязан немедленно и без выдвижения каких-либо условий дать на это ответ, позволив инспекторам организации констатировать отсутствие <...> скрытой деятельности в ядерной сфере на иранской территории. Такое положение вещей имеет важнейшую роль для сохранения в этой сфере авторитетной роли МАГАТЭ, а также надежности ее режима проверок", - говорится в заявлении.

В нем также сообщается, что Совет управляющих МАГАТЭ, совещание которого состоится на этой неделе в Вене, "рассмотрит доклад генерального директора организации по этому вопросу". "Цель Франции совместно с ее британскими и германскими партнерами - содействовать тому, чтобы совет заявил о своей поддержке профессиональной и объективной деятельности генерального директора и самого агентства. Также целью является призвать Иран в полной мере и безотлагательно сотрудничать с МАГАТЭ, в частности предоставляя запрошенный доступ", - говорится в заявлении МИД.