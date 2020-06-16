МИД Пакистана отверг обвинения Индии в преследовании дипломатов

ИСЛАМАБАД, 16 июня. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Пакистана категорически не согласно с протестом Министерства иностранных дел Индии и обвинениями в преследовании и запугивании индийских дипломатов. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД Пакистана.

"Пакистан категорически отвергает безответственные и необоснованные обвинения, сделанные Министерством иностранных дел Индии по вопросу, касающемуся участия должностных лиц посольства Индии в ДТП и наличия у них поддельной валюты, - сообщает МИД Пакистана. - Заявление МИД Индии является попыткой исказить факты и снять вину этих должностных лиц в уголовных преступлениях". "Необоснованные обвинения МИД Индии являются очередной попыткой оклеветать Пакистан", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

"До высокопоставленного индийского дипломата [в Пакистане] было доведено, что владение поддельной валютой, а также наезд на пешехода и попытка скрыться с места ДТП - это серьезные преступления", - говорится в заявлении. "Подобные незаконные действия и безрассудное поведение представителей посольства Индии противоречат законодательству [Пакистана] и установленным дипломатическим нормам, - заявили в МИД Пакистана, добавив, что представители дипмиссий не могут заниматься незаконной деятельностью и должны придерживаться положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Как пояснили в МИД Пакистана, два сотрудника индийского посольства в Исламабаде были задержаны в понедельник за наезд на пешехода и попытку покинуть место ДТП. По прибытии в участок полицейские изъяли у дипломатов неуказанное количество поддельной валюты. После того, как сотрудники дипмиссии смогли подтвердить свою личность и наличие дипломатического иммунитета, они были освобождены.

Ранее во вторник МИД Индии вызвал временного поверенного в делах Пакистана Хайдера Шаха и заявил ему решительный протест из-за задержания пакистанскими органами безопасности в Исламабаде двух сотрудников индийского посольства. Индийская сторона указала, что решительно осуждает действия пакистанских властей и считает произошедшее провокацией.