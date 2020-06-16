В США считают, что оружейное эмбарго в отношении Ирана должно быть бессрочным

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что оружейное эмбарго в отношении Ирана должно быть продлено на неограниченный период времени. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук во время выступления по видеосвязи перед специалистами американского Совета по международным отношениям.

"Учитывая действия Ирана, мы считаем, что правильный подход должен состоять в том, чтобы не были установлены конкретные сроки, когда прекратится действие эмбарго", - сказал он.

В мае постоянное представительство США при ООН опубликовало заявление, в котором говорится о необходимости усилить санкционное давление Совета Безопасности ООН на Иран. В документе также идет речь о том, что США намерены добиваться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок которого истекает 18 октября 2020 года.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.

В мае постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон не может требовать продления оружейного эмбарго в отношении Тегерана, так как более не является участником иранской ядерной сделки. Он также подчеркнул, что для пролонгации ограничений нет никаких причин: срок эмбарго должен истечь 18 октября, как это и предусмотрено резолюцией Совбеза.