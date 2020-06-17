WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве.

По их данным, министерство "намеренно тормозит" процесс планирования вывода войск на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим. Как отмечает издание, американские "генералы фактически игнорируют" указания президента по данному вопросу.

"Что бы вы ни думали о конкретных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в том, чтобы сознательно игнорировать выраженные намерения президента", - рассказал источник The Washington Post в администрации США.

Аналогичный процесс, продолжает газета, происходит и в отношении вывода американских войск из Афганистана. Белый дом намерен к ноябрьским выборам вывести из этой центральноазиатской республики большую часть - если не всех - американских военнослужащих. Однако Пентагон тормозит и этот процесс, предлагая различные варианты для достижения данной цели.

Белый дом, по данным издания, считает, что министр обороны Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли намеренно используют политику "бюрократической непримиримости", чтобы помешать Трампу. "Если они действительно находят желание президента передислоцировать наши силы настолько отталкивающими, что не могут этого пережить, то должны поступить достойно и уйти в отставку", - отметил источник издания в администрации.

При этом, по данным газеты Politico, американское командование "было застигнуто врасплох решением вывести войска из Германии".

Места передислокации

У Белого дома есть некоторые предложения относительно того, куда будут передислоцированы войска из Германии. В распоряжение газеты попало письмо помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена от 12 июня. Оно адресовано группе законодателей-республиканцев, которые возражают против планов Трампа по выводу войск из Германии и полагают, что этот шаг якобы принесет выгоду России.

"Президент Трамп согласен с вами, что угрозы со стороны России не уменьшились, - утверждал О'Брайен. - И наши союзники, и наши противники по всему миру не должны рассматривать осмотрительную переоценку передового базирования в Германии как ослабление приверженности Соединенных Штатов НАТО или как признак проявления отсутствия бдительности в отношении наших противников".

Помощник президента пояснил, что большая часть военнослужащих будет передислоцирована в другие страны Европы, а также Азии, некоторые смогут вернуться на родину. Он предупредил, что конкретные планы "находятся на стадии разработки в Пентагоне", указав, что оборонное ведомство их так и не отправило в Белый дом.

Как сообщил Politico бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, США избегают размещения на постоянной основе войск в Польше в связи с тем, по мнению их европейских союзников, данный шаг нарушит Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО. По его словам, Польша также, вероятно, не имеет достаточной инфраструктуры и ресурсов, чтобы принять почти 10 тыс. военнослужащих и членов их семей на постоянной основе.

В понедельник Трамп объявил, что Соединенные Штаты намерены сократить численность своего военного контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Германия не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО. Президент также заявил, что в настоящее время в ФРГ на постоянной основе размещены 52 тыс. военнослужащих США, однако, по официальным данным, их численность составляет 35 тыс. человек.