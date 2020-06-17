Пенс назвал преувеличенной опасность второй волны коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс назвал преувеличенными опасения по поводу второй волны распространения коронавируса в Соединенных Штатах. Его авторская статья была опубликована во вторник на сайте газеты The Wall Street Journal .

"В последние дни средства массовой информации начали бить тревогу по поводу "второй волны" коронавирусной инфекции. Эта паника преувеличена", - указал Пенс, который возглавляет рабочую группу, созданную Белым домом в целях борьбы с коронавирусом. Он подчеркнул, что "благодаря лидерству [президента США] Дональда Трампа, а также смелости и отзывчивости американского народа система здравоохранения находится в лучшем состоянии, чем четыре месяца назад". Пенс заключил, что США "побеждают в схватке с невидимым противником".

По словам вице-президента США, более, чем в половине штатов, число зараженных снижается или сохраняется на стабильном уровне. "Во всех штатах, территориях и крупных городах, за исключением трех, доля положительных тестов на коронавирус составляет не более 10%, - подчеркнул Пенс. - В шести штатах, где суточное число зараженных превысило 1 тыс., органы системы здравоохранения за счет усиленного тестирования выявили большинство очагов в определенном окружении - в тюрьмах, домах престарелых и на мясокомбинатах".

Пенс также сообщил, что доля положительных тестов на коронавирус в США снизилась до 6%. К настоящему моменту, указал он, среднее суточное число подтвержденных случаев заражения снизилось в США до 20 тыс., при том, что в апреле их было около 30 тыс. в сутки, а в мае - около 25 тыс. Смертность, по словам вице-президента, составляет к настоящему моменту около 750 человек в сутки - более чем в три раза ниже, чем несколько недель назад.

"СМИ пытаются напугать американский народ на протяжении всего пути, и мрачные прогнозы по поводу второй волны являются очередным подтверждением этого подхода", - подчеркнул Пенс. Он указал, что властям США удалось "замедлить распространение [инфекции], оказать помощь наиболее уязвимым [слоям населения], спасти жизни", а также заложить основу для того, чтобы противостоять подобным вызовам в будущем. "Это повод для торжеств, а не разжигания страха со стороны прессы", - заключил вице-президент.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 116,8 тыс. человек.