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Парижский суд приговорил дядю Башара Асада к четырем годам тюрьмы за отмывание денег

По данным AFP, суд также постановил конфисковать французское имущество Рифата Асада

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Рифат Асад, дядя президента Сирии Башара Асада, приговорен в среду парижским судом к четырем годам тюремного заключения за незаконные финансовые махинации в сфере недвижимости и растрату госсредств сирийского правительства в период с 1984 по 2016 год. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Кроме этого, суд постановил конфисковать французское имущество 82-летнего Рифата Асада.

По данным агентства, Рифата Асада обвиняли, в частности, в отмывании средств в составе организованной группы лиц, нарушениях налогового законодательства. 

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