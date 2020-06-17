Парижский суд приговорил дядю Башара Асада к четырем годам тюрьмы за отмывание денег

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Рифат Асад, дядя президента Сирии Башара Асада, приговорен в среду парижским судом к четырем годам тюремного заключения за незаконные финансовые махинации в сфере недвижимости и растрату госсредств сирийского правительства в период с 1984 по 2016 год. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Кроме этого, суд постановил конфисковать французское имущество 82-летнего Рифата Асада.

По данным агентства, Рифата Асада обвиняли, в частности, в отмывании средств в составе организованной группы лиц, нарушениях налогового законодательства.