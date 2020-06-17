В МИД Финляндии прокомментировали утверждения о готовности Горбачева отдать Карелию

ХЕЛЬСИНКИ, 17 июня. /ТАСС/. МИД Финляндии не имеет позиции относительно утверждений бывшего дипломата Юкки Сеппинена о готовности Советского Союза при Михаиле Горбачеве передать республике территорию Карелии. У финской стороны нет территориальных претензий к России или другим странам, заявили ТАСС в среду в министерстве.

Как писала ранее газета Iltalehti, бывший дипломат в своей новой книге написал, что Москва на рубеже 1980-х и 1990-х годов якобы была готова обсуждать передачу Карелии в состав Финляндии, но занимавший тогда пост президента республики Мауно Койвисто отказался от переговоров по этому вопросу.

"Мы считаем, что это хорошо, что ученые свободно и в критическом духе обсуждают исторические вопросы. У МИД нет позиции по поводу представленных в книге Сеппинена данных или трактовок", - сказали ТАСС в министерстве.

В МИД напомнили, что передача СССР территорий Финляндии по итогам Второй мировой войны была закреплена в Парижском мирном договоре 1947 года. В 1992 году "Россия как правопреемница СССР и Финляндия в договоре об основах отношений закрепили соблюдение принципа нерушимости границ в соответствии с Заключительным актом ОБСЕ", отметили в дипломатическом ведомстве.

"У Финляндии нет территориальных претензий ни к какой стране", - подчеркнули в МИД.

После Второй мировой войны, согласно Парижскому мирному договору от 10 февраля 1947 года, к СССР от Финляндии отошла значительная часть южной Карелии с городами Выборг и Сортавала.