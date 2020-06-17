Киев должен до 19 июня представить свою позицию относительно минских соглашений

ДОНЕЦК, 17 июня. /ТАСС/. Украинская сторона в рамках переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе должна до 19 июня представить свою официальную позицию о статусе минских соглашений в связи с тем, что на последнем заседании представитель Киева заявил о необязательности их выполнения. Об этом говорится в итоговом протоколе заседания контактной группы, проходившего 10 и 15 июня, текст которого опубликовал в среду в своем Telegram-канале МИД Донецкой народной республики (ДНР).

"Украине до 19 июня 2020 года дополнительно проработать официальную позицию относительно статуса комплекса мер и представить официальные предложения уполномоченного должностного лица о пределах и возможностях применения Украиной комплекса мер в качестве правовой основы для мирного политического урегулирования конфликта", - сказано в документе.

В протоколе также зафиксированы "принципиальные позиции Украины", озвученные заместителем главы делегации Украины на минских переговорах Александром Мережко. Так, по мнению украинской стороны, комплекс мер "одобрен, а не утвержден Советом безопасности ООН", и поэтому "не может служить документом, содержащим юридически значимые обязательства для Украины, и рассматривается Украиной как документ рекомендательного характера". В связи с этим, считают в Киеве, положения минских соглашений, которые подразумевают согласование с представителями республик Донбасса политических и правовых аспектов урегулирования конфликта, "не налагают на Украину никаких обязательств".

Ранее полпред РФ на переговорах контактной группы Борис Грызлов сообщил, что представители Украины в понедельник, 15 июня, впервые за всю историю контактной группы открыто заявили в ходе переговоров, что лежащие в основе мирного урегулирования минские соглашения не являются обязательными к исполнению. Он назвал эти слова попыткой разрушить переговорный процесс и отметил, что подобная позиция Киева - это прямой путь к замораживанию конфликта.