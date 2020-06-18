Профильный комитет Палаты представителей США одобрил законопроект о реформе полиции

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса одобрил в среду представленный ранее демократами законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Инициативу одобрили 24 конгрессмена, против высказались 14. Законодатели обсуждали ее 11 часов. Теперь за документ должна проголосовать Палата представителей полного состава.

Законопроект, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка в том числе и за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.

Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. В нем уделяется приоритетное внимание выделению федеральных грантов на подготовку сотрудников правоохранительных органов, чтобы поощрить использование стражами порядка практики мирного разрешения конфликтов. При этом власти будут рассматривать жалобы на применение полицейскими силы. Нововведения призваны улучшить обмен информацией между госструктурами, чтобы в том числе не принимать на работу в полицию людей без полной проверки биографии.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.