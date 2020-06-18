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Глава МИД Сербии поблагодарил Лаврова за визит в республику

Ивица Дачич отметил, что отношения между Россией и Сербией основываются на дружбе и взаимоуважении

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Глава МИД Сербии Ивица Дачич поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за то, что он свой первый визит после снятия ряда ограничений из-за коронавируса совершил в Сербию.

"Благодарю вас за визит, особенно учитывая, что это ваш первый визит после эпидемии. Наши отношения основываются на дружбе и взаимоуважении. Мы поговорим сегодня как о двусторонней повестке, так и обо всех темах, которые нас волнуют", - заявил Дачич в четверг перед началом переговоров двух делегаций в МИД Сербии.

Ранее Лавров провел переговоры с президентом республики Александаром Вучичем, обсудив с ним двустороннюю экономическую повестку, энергетические и транспортные проекты, а также вопрос непризнанного Косова.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСербия
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