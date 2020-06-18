{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Порошенко заявил, что против него возбудили новое дело за разжигание межрелигиозной вражды

По словам экс-президента Украины, речь идет о разжигании вражды путем получения томоса и создания ПЦУ

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело о разжигании межрелигиозной вражды за действия, связанные с созданием новой Православной церкви Украины (ПЦУ). Такое заявление Порошенко сделал в четверг по прибытии в Печерский районный суд Киева, где должно начаться заседание по избранию ему меры пресечения.

"Еще одна новость, которую я узнал только на этой неделе. Оказывается, что завели против меня еще одно дело за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ", - сказал он собравшимся у здания суда участникам митинга в его поддержку.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
Мнение
Генералы разумных пределов. Грозит ли Бразилии военный переворот
Дарья Юрьева — о роли армейского командования в сохранении хрупкого политического равновесия в южноамериканской стране
Читать полностью