Порошенко заявил, что против него возбудили новое дело за разжигание межрелигиозной вражды

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело о разжигании межрелигиозной вражды за действия, связанные с созданием новой Православной церкви Украины (ПЦУ). Такое заявление Порошенко сделал в четверг по прибытии в Печерский районный суд Киева, где должно начаться заседание по избранию ему меры пресечения.

"Еще одна новость, которую я узнал только на этой неделе. Оказывается, что завели против меня еще одно дело за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ", - сказал он собравшимся у здания суда участникам митинга в его поддержку.