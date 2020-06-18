Сербия ожидает Путина с визитом в октябре этого года

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что власти республики ожидают визита президента России Владимира Путина в октябре этого года.

"Сербия твердо привержена развитию дальнейшего партнерства с Россией. Мы чрезвычайно радуемся предстоящему визиту Владимира Путина в октябре", - заявил Дачич в четверг в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

Дачич напомнил, что товарооборот между странами достиг $3,6 млрд. По его словам, активное взаимодействие ведется в рамках сотрудничества в международных организациях. "Наши отношения никогда не были лучше", - заключил он.

Приглашение посетить Белград было озвучено сербским лидером Александаром Вучичем 4 декабря 2019 года во время его встречи с Путиным в Сочи. Как сообщила в понедельник пресс-служба сербского президента по итогам телефонного разговора лидеров двух стран, власти республики ожидают, что Путин примет участие в церемонии освящения сербского храма Святого Саввы в Белграде в октябре.

В ходе своего визита в Сербию в январе 2019 года Путин сообщил о выделении Россией дополнительных средств на строительство храма. По словам российского лидера, размер помощи составит 5 млн евро. Согласно поручению президента РФ, с 2015 года Россотрудничество является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства собора. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств, предоставляемых российскими компаниями, ведущими бизнес в Сербии.

Площадь собора составляет 7 570 кв. м, диаметр купола - 35 м, высота достигает 65 м. Согласно преданию, храм было решено возвести еще в 1594 году на месте сожжения турками мощей святого Саввы. Строительство началось в 1894 году, но долгие годы ушли на планирование и согласование, к самой постройке приступили в 1935 году. Вторая мировая война прервала строительство, которое было возобновлено лишь в мае 1986 года. Купол был завершен в 1989 году. В 2004 году состоялось официальное открытие еще не полностью законченного храма.