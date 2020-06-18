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Глава Совета Европы планирует посетить Россию до конца года

Представитель главы международной организации Даниэль Хольтген отметил, что Мария Пейчинович-Бурич собирались совершить поездку в Россию раньше, но этого не позволила эпидемиологическая ситуация

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич планирует посетить Россию до конца нынешнего года. Об этом корр. ТАСС сообщил официальный представитель главы международной организации Даниэль Хольтген.

"Мария Пейчинович-Бурич намеревалась сделать это раньше. Она получила приглашение на парад Победы 9 мая в Москву, но он был отложен в связи с пандемией коронавируса", - сказал Хольтген.

По его словам, "до конца года глава Совета Европы обязательно посетит Россию". "Она собирались совершить поездку в Россию раньше, но этого не позволила эпидемиологическая ситуация", - сказал Хольтген. "Мы ждем теперь, когда сложатся условия для этой поездки, но она обязательно состоится в этом году", - заверил представитель Совета Европы.

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