Глава Совета Европы планирует посетить Россию до конца года

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич планирует посетить Россию до конца нынешнего года. Об этом корр. ТАСС сообщил официальный представитель главы международной организации Даниэль Хольтген.

"Мария Пейчинович-Бурич намеревалась сделать это раньше. Она получила приглашение на парад Победы 9 мая в Москву, но он был отложен в связи с пандемией коронавируса", - сказал Хольтген.

По его словам, "до конца года глава Совета Европы обязательно посетит Россию". "Она собирались совершить поездку в Россию раньше, но этого не позволила эпидемиологическая ситуация", - сказал Хольтген. "Мы ждем теперь, когда сложатся условия для этой поездки, но она обязательно состоится в этом году", - заверил представитель Совета Европы.