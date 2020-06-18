В Атланте санкционирован арест экс-полицейского в связи со смертью афроамериканца Брукса

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Власти американского округа Фултон в четверг выдали ордер на арест бывшего полицейского и его напарника, при задержании которыми умер афроамериканец Рейшард Брукс в Атланте (штат Джорджия). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на прокурора округа Пола Говарда.

По его словам, есть санкция на арест Гаррета Ролфа, который несколько раз выстрелил в спину Бруксу, и напарника Девина Броснона. Им дано время до вечера четверга, чтобы добровольно явиться в прокуратуру и сдаться правосудию.

Вечером 12 июня при задержании Рейшард Брукс оказал сопротивление полицейским, отнял у стражей порядка электрошокер и, убегая, предположительно, попытался применить его против стражей порядка. Ролф несколько раз выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.

Ролф был уволен из полиции города, его напарник Девин Броснон, который также участвовал в задержании афроамериканца, отстранен от оперативной работы. Ролфу, как ожидается, будут предъявлены обвинения в убийстве, Броснону - в нападении на Брукса и других преступлениях.

В Атланте после смерти Брукса прошли демонстрации, начальник полиции Атланты Эрика Шилдс ушла в отставку.