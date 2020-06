Трамп назвал очень хорошими взаимоотношения с Помпео, несмотря на книгу Болтона

Трампа спросили, как он расценивает опубликованный газетой The New York Times фрагмент книги Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) о том, что Помпео на первом в истории саммите США и КНДР в 2018 году назвал американского лидера треплом. "Сомнительно. У меня очень хорошие отношения с Помпео", - ответил президент США.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, грозит ли действующему госсекретарю участь его предшественника Рекса Тиллерсона, который возглавил Госдепартамент 1 февраля 2017 года и был отправлен в отставку в середине марта 2018 года, так как у него не сложились отношения с главой Белого дома. "Между мной и Помпео нет никакой натянутости. Нет, у меня очень хорошие отношения с ним", - повторил Трамп.

Согласно выдержке из мемуаров, опубликованной в среду в The New York Times, во время первого саммита США и КНДР (12 июня 2018 года в Сингапуре) Помпео передал Болтону записку, в которой, характеризуя американского лидера, написал: "Он такое трепло". Спустя месяц, по словам Болтона, Помпео указывал, что политика главы Белого дома в отношении Пхеньяна "обречена на провал". Болтон в своей книге также отмечает, что в период работы помощником Трампа по национальной безопасности брифинги разведывательного сообщества не имели смысла, "поскольку основную часть времени на них Трамп говорил сам, а не слушал докладчиков". Болтон полагает, что Трампу нравится настраивать членов администрации друг против друга.

Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником главы государства.

Мемуары должны были выйти в свет в марте, однако публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Критики считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост главы государства.