В Атланте некоторые полицейские не выходят на работу в знак протеста

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Некоторые сотрудники полиции Атланты (штат Джорджия) под предлогом болезни отказываются выходить на работу в знак протеста против предъявления обвинений в убийстве экс-стражу порядка, смертельно ранившему афроамериканца при задержании. Об этом исполняющий обязанности начальника полицейского управления города Родни Брайант заявил в интервью агентству Associated Press (AP), которое было опубликовано в пятницу.

"Некоторые рассержены, некоторые напуганы", - констатировал он, говоря о полицейских. Брайант не уточнил, сколько именно его подчиненных не вышли на работу. По его словам, это наблюдалось в последние два дня. Брайант заверил, что управление по-прежнему может поддерживать порядок в городе.

Как отмечает агентство, согласно данным представителя одной из полицейских ассоциаций Винса Чэмпиона, в четверг утром в одном из районов города за порядком наблюдал лишь один сотрудник управления. В обычное время в этом районе работают несколько десятков полицейских, отмечает AP. По словам Чэмпиона, некоторые стражи порядка отказываются отвечать на вызовы.

По данным властей Джорджии, 12 июня вечером белые стражи порядка Гаррет Ролф и Девин Броснон попытались задержать темнокожего Рейшарда Брукса, находившегося в автомобиле у ресторана быстрого питания. Афроамериканец, который был нетрезв, оказал сопротивление. Полицейские применили электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Убегая, он, предположительно, попытался применить электрошокер против стражей порядка. После этого Ролф выстрелил в афроамериканца несколько раз. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.

Ролфа, который 13 июня был уволен из полиции, обвиняют в ряде преступлений, в том числе убийстве. Ему может грозить пожизненное тюремное заключение или смертная казнь. Броснону, который был отстранен от оперативной работы, инкриминируется нападение на Брукса и другие преступления. После смерти Брукса в Атланте прошли демонстрации. В свете произошедшего начальник полиции Атланты Эрика Шилдс ушла в отставку.