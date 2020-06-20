Спецпредставитель США Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет в Австрии 22-23 июня переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым по контролю над вооружениями, Китаю было отправлено приглашение принять в них участие. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Биллингсли отправится в Австрию 22-23 июня, чтобы обсудить на встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым взаимно согласованные темы, касающиеся будущего контроля над вооружениями. Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями", - отмечается в заявлении.

Ранее Рябков признал, что упоминание с американской стороны о возможном прибытии на венскую встречу представителей Пекина вызвало удивление у Москвы.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 9 июня заявила, что Китай не планирует принимать участие в каких-либо трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с Россией и США. В среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что попытки американских властей привлечь Китай к этим переговорам абсурдны, поскольку Вашингтон постоянно стремится нарушить свои обязательства по уже существующему соглашению.

По информации агентства Bloomberg, Вашингтон не исключает, что на переговорах будет обсуждаться возможность продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. 8 мая Рябков и Биллингсли провели телефонный разговор.