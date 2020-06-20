Трамп отказался говорить, что он в полной мере доверяет Эсперу

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался в пятницу говорить, что в полной мере доверяет министру обороны страны Марку Эсперу. В опубликованном интервью новостному порталу Axios он не стал напрямую отрицать, что хотел уволить главу Пентагона.

Американского лидера попросили прокомментировать, рассматривал ли он, как ранее писали СМИ, вопрос об отправке в отставку руководителя военного ведомства. Трамп колебался и решил не отрицать это напрямую, отмечает портал. "Я действительно не был сосредоточен на этом, - сказал глава государства, - потому что у меня есть много проблем, которым я уделяю очень много внимания".

На вопрос, может ли он сказать, положив руку на сердце, что он в полной мере доверяет Эсперу, президент отказался выразить поддержку министру. Он сказал, что ему "не нужно класть руку на сердце", а если что-то произойдет, то об этом все узнают.

Гордость за прогулку с президентом

1 июня председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и Эспер вместе с руководителем вашингтонской администрации совершили небольшую прогулку от Белого дома до пострадавшей от демонстрантов церкви Святого Иоанна, когда силы правопорядка разгоняли протестующих. Милли в середине июня выразил сожаление, что участвовал в этом. По данным телеканала NBC, он может подать в отставку. Как отмечает Axios, Эспер признался коллегам, что чувствовал себя весьма неловко, когда вместе с Трампом прошел до церкви.

"Я лично думаю, что они должны относиться к этому иначе, - ответил Трамп на просьбу прокомментировать их реакцию. - Я думаю, что они должны гордиться тем, что по соображениям безопасности шли рядом со своим президентом".

"Я не думаю, что они порвали со мной. Я думаю, они должны делать то, что хотят. Но я бы сделал это по-другому", - сказал также американский лидер. "В соответствии с правилами, возможно, они правы, - пояснил президент. - Я знаю правила даже лучше, чем они. Но они также были бы правы, сказав: "Мы гордимся тем, что идем рядом с нашим президентом, и мы хотим, чтобы наш президент был в безопасности".

Трамп обратился 1 июня к согражданам из Розового сада Белого дома в связи с беспорядками в стране. Выступление шло под звуки разрывов светошумовых гранат и зарядов со слезоточивым газом, слышались и выстрелы. Полиция зачищала в тот момент от протестующих Лафайет-сквер перед Белым домом. Происходило это незадолго до начала в 19:00 комендантского часа. Спустя некоторое время американский лидер вышел из резиденции, направился в сторону уже пустой площади и дошел в сопровождении представителей своей администрации до церкви Святого Иоанна.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Правоохранители использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.