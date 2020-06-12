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NBC: участвовавший в прогулке Трампа во время протестов генерал может подать в отставку

По данным телеканала, по вопросу о возможной отставке Марк Милли советуется со своими коллегами в Минобороны

ТАСС, 12 июня. Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждает возможность ухода в отставку, после того как 1 июня он принял участие в прогулке президента Дональда Трампа от Белого дома до церкви Святого Иоанна, когда силы правопорядка разгоняли протестующих. Об этом сообщил вечером в четверг телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне.

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По их данным, по вопросу о возможной отставке Милли советуется со своими коллегами в Министерстве обороны США. Источники телеканала также подтвердили ранее озвученную самим американским генералом информацию о том, что он активно выражал несогласие с планами президента по развертыванию вооруженных сил в стране для подавления протестов.

Ранее в четверг газета The New York Times опубликовала выдержки из видеовыступления Милли для Университета национальной обороны, в ходе которого генерал выразил сожаление, что участвовал в прогулке Трампа 1 июня. "Мое присутствие в том момент и в тех условиях создало впечатление, что военные вовлечены во внутреннюю политику", - сказал он.

Трамп обратился 1 июня к согражданам из Розового сада Белого дома в связи с беспорядками в стране. Само выступление шло под звуки разрывов светошумовых гранат и зарядов со слезоточивым газом, слышались и выстрелы. Полиция в полной экипировке зачищала в тот момент от протестующих Лафайет-сквер перед Белым домом. Происходило это незадолго до начала в 19:00 комендантского часа. Спустя некоторое время американский лидер вышел из резиденции, направился в сторону уже пустой площади и дошел до церкви Святого Иоанна.

Теги
СШАТрамп, ДональдМилли, МаркБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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