В Минске задержали около 80 человек после проведения предвыборных пикетов

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске около 80 человек, которые в последний день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Белоруссии пытались выразить поддержку альтернативным действующему главе республики Александру Лукашенко претендентам на высший государственный пост. Об этом сообщил в субботу сайт незарегистрированного белорусским Минюстом правозащитного центра "Весна".

Вечером в пятницу в центре Минска у здания Белорусской государственной филармонии на месте сбора подписей собрались несколько десятков человек, которые пришли выразить солидарность с задержанными ранее претендентом на пост президента Виктором Бабарико и членами инициативных групп альтернативных претендентов. Милиция стала производить единичные задержания после 19:00 по местному времени (совпадает с мск), когда в Белоруссии закрылись избирательные комиссии по приему подписных листов. У филармонии были задержаны несколько представителей СМИ, которых спустя несколько часов отпустили.

По данным правозащитников, до позднего вечера милиция в разных районах Минска задерживала людей, пытавшихся выстроиться в импровизированную цепь солидарности. Часть задержанных была через некоторое время отпущена из районных управлений внутренних дел белорусской столицы. Как отмечает правозащитный центр, протестные акции прошли в Бобруйске, Гомеле, Могилеве, Бресте, Молодечно, Гродно, Орше и других городах Белоруссии, где также производились задержания их участников. Всего, по данным "Весны", в регионах республики было задержано около 30 человек. С требованием отпустить задержанных к белорусским властям обратились представители посольств США и Великобритании.

Лукашенко на совещании с правительством 19 июня заявил, что власти не допустят проведения несанкционированных акций и дестабилизации ситуации в стране.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. С 21 мая по 19 июня в стране проходил сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. В нем участвовали 13 инициативных групп. На протяжении всего сбора подписей в поддержку выдвижения бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, экс-главы администрации Парка высоких технологий и бывшего посла Белоруссии в США Валерия Цепкало, а также Светланы Тихановской, супруг которой, блогер и руководитель инициативной группы Сергей Тихановский, был задержан в Гродно, выстраивались большие очереди. Во время пикетов и после них происходили задержания активистов инициативных групп.

С 20 июня по 4 июля лицо, выдвинутое кандидатом в президенты, должно представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации: заявление о намерении баллотироваться на пост президента, декларацию о доходах и имуществе, анкету с биографическими данными. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля.