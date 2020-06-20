В США отпустили под залог второго экс-полицейского, участвовавшего в задержании Флойда

ТАСС, 20 июня. Второй бывший сотрудник полиции города Миннеаполиса (штат Миннесота) Джей-Александер Кьюн, которому были предъявлены обвинения в причастности к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, освобожден под залог в размере $750 тыс.

Об этом в субботу сообщила телекомпания CNN со ссылкой на документы тюрьмы округа Хеннепин (штат Миннесота), где экс-полицейский находился под стражей.

Кьюну, как и двум другим участникам задержания Флойда, инкриминируется преступная халатность, пособничество в непредумышленном убийстве и подстрекательство к нему.