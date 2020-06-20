Лукашенко уверен в правильности избранной в Белоруссии стратегии борьбы с пандемией

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в правильности избранного им пути по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в субботу в ходе своей рабочей поездки в Могилевскую область.

"Я видел много месяцев тому назад, что от нас хотят. Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство "БелТА".

"Но мы работаем сегодня, хоть как-то дышим. А хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Дальше вы больше поймете, что это правда", - сказал президент Белоруссии.

На совещании с правительством страны 19 июня Лукашенко заявил, что считает неприемлемым требование МВФ о введении карантина в связи с пандемией в обмен на предоставление кредитных ресурсов. Ранее Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить Белоруссии на борьбу с коронавирусом €90 млн. Между тем 26 мая в ходе презентации экономического обзора по Белоруссии ВБ рекомендовал властям страны принять дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции, чтобы избежать значительного экономического ущерба. В Белоруссии карантин не был введен, проводятся массовые мероприятия, сейчас проходит кампания по выборам президента. Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии превысило 57 тыс., 337 человек умерли.