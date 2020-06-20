Times: Великобритания может ввести обязательные анализы на коронавирус в аэропортах

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании рассматривают возможность анализов у прибывающих в страну воздушным транспортом людей, чтобы таким образом отказаться от введенного 8 июня 14-дневного обязательного карантина для всех путешественников. Об информировала в субботу газета The Times.

По ее информации, уже в следующем месяце в одном из крупных британских аэропортов начнутся испытания новой системы, когда у всех прибывающих пассажиров при прохождении пограничного контроля будут брать мазок на коронавирус. Как ожидается, результаты теста, который будет проводить частная компания, должны быть готовы в течение 7-24 часов, а узнать их можно будет онлайн. Предполагается, что люди, анализ которых не подтвердит наличие инфекции, будут освобождены от необходимости провести две недели на карантине.

О том, сколько будет стоить такой анализ, не известно. Не ясно и то, будет ли его оплата возложена на пассажиров, или ее возьмет на себя правительство или авиакомпании. Авиаперевозчики ранее активно выступали против обязательного карантина, указывая на то, что он ставит крест на их планах по восстановлению объемов перевозок.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила о другом варианте ослабления карантина для прибывающих в страну. Издание информировало, что уже 29 июня премьер-министр Борис Джонсон может объявить об организации с 4 июля так называемых воздушных мостов с небольшим количеством государств. Речь может идти о наиболее популярных местах проведения летнего отпуска у британцев - Испании, Франции, Греции и Португалии.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки, людям разрешили встречаться компаниями не больше шести человек, но исключительно на открытом воздухе. 15 июня открылось большинство непродовольственных магазинов, а также зоопарки и кинотеатры для автомобилистов.

По последним данным Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 301 тыс., а число летальных исходов - 42,4 тыс.