Трамп: США попытаются помочь КНР и Индии преодолеть "большие проблемы" в отношениях

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут переговоры с Китаем и Индией, они попытаются помочь двум странам преодолеть "большие проблемы", которые возникли в их отношениях. Об этом заявил в субботу журналистам на Южной лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп.

"Это очень жесткая ситуация. Мы ведем переговоры с Индией, мы ведем переговоры с Китаем. У них большие проблемы. Они дошли до физических столкновений, и мы посмотрим, что будет дальше. Мы попробуем им помочь", - сказал он.

Спор Пекина и Нью-Дели о принадлежности части горной территории на границе продолжается уже несколько десятилетий. Стороны заключили ряд соглашений о поддержании мира в спорных районах, но обстановка там остается сложной.

Ситуация в пограничных частях союзной территории Ладакх (ранее входила в индийский штат Джамму и Кашмир) обострилась в начале мая, когда на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Пострадали более 100 человек с обеих сторон.

Следующие крупные столкновения пришлись на ночь вторника. По утверждениям индийских СМИ, в долине реки Галван погибли 20 индийских военных, с китайской стороны - 43 убитых и тяжело раненых. Армейские источники заявляли прессе, что огнестрельное оружие не применялось.