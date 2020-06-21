{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: премьер Японии до истечения полномочий намерен провести референдум по конституции

Синдзо Абэ выступает за пересмотр статьи конституции, которая провозглашает отказ страны от обладания военным потенциалом и использования силы в международных спорах

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по вопросу пересмотра конституции страны, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года. Об этом в воскресенье сообщает телеканал NHK.

"У меня остался один год и три месяца в качестве председателя [правящей] Либерально-демократической партии (ЛДП), и я хотел бы провести референдум [по конституции] в течение этого срока", - приводит телеканал слова главы правительства.

Абэ считает одной из своих главных политических целей пересмотр девятой, или так называемой мирной, статьи конституции, которая провозглашает отказ Японии от обладания военным потенциалом и использования силы в международных спорах. Отказ от армии, ВВС и ВМС на деле не соблюдается, однако служит препятствием для более решительного наращивания военных возможностей страны.

За пересмотр девятой статьи много десятилетий выступает и правящая ЛДП. Абэ неоднократно говорил, что написанная более 70 лет назад конституция не отвечает требованиям современности.

Согласно действующему законодательству, внесение изменений в основной закон возможно только после проведения в стране референдума. Его можно организовать лишь после того, как за пересмотр выступят две трети депутатов обеих палат парламента страны. В ключевой нижней палате у Абэ и его сторонников есть две трети мест, однако в верхней палате они такое большинство потеряли в прошлом году.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
В Египте заявили, что парламент поддержит решение президента о вмешательстве в Ливии
Ранее президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси предупредил, что Каир не позволит никому захватить Сирт и Эль-Джуфру, назвав их "красной линией, которую не дозволено пересекать"
Читать полностью