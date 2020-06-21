Полиция подтвердила гибель трех человек после нападения с ножом в Рединге

ТАСС, 21 июня. Полиция долины Темзы в воскресенье подтвердила гибель трех человек в результате инцидента с применением холодного оружия, произошедшего в субботу в парке Форбери гарденс в центре английского города Рединг (графство Беркшир). Об этом говорится в заявлении полиции, опубликованном на ее официальном сайте .

"Полиция долины Темзы начала расследование в связи со смертью трех человек в Рединге", - заявила полиция. Уточняется, что еще три человека получили серьезные ранения.

Полиция также арестовала 25-летнего подозреваемого, в данный момент он находится в полицейском участке.

По данным правоохранительных органов, инцидент пока не расценивается как теракт. "В настоящее время это [происшествие] не рассматривается как теракт, но полиция не делает поспешных выводов относительно мотивов инцидента", - говорится в сообщении полиции. Подчеркивается, что нападение не связано с манифестацией движения Black lives matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), которая проходила в Рединге за несколько часов до инцидента.

Ранее британские СМИ сообщали, что в субботу вечером неизвестный мужчина, прокричав что-то невнятное, напал на группу людей, отдыхающих в парке.