Парламент Грузии поддержал изменения в конституцию по системе выборов

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Парламент Грузии в первом чтении в воскресенье поддержал поправки к конституции, согласно которым 120 из 150 депутатов будут избираться на предстоящих парламентских выборах по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной. Пленарное заседание в прямом эфире транслировалось на сайте парламента.

"В течение 25 лет нам впервые дается возможность провести выборы по такой избирательной системе, с которой согласен весь политический спектр. Нам выпала эта уникальная возможность на 25-й год после принятия конституции Грузии. Естественно, ответственностью каждого из нас является не упустить эту возможность", - сказал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", депутат Ираклий Кобахидзе, призывая коллег поддержать поправки.

Изменения также предполагают понижение избирательного порога для партий с 5% до 1%, а для блоков барьер будет составлять столько процентов, сколько партий будут входить в объединение. Кроме того, согласно поправкам, если партия не наберет 40% голосов избирателей, то она не получит право единолично формировать правительство.

Оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу", не собирались поддерживать законопроект, так как считают, что власти должны выпустить задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение и хранение оружия Георгия Руруа. Оппозиция считает его политзаключенным, так как он является владельцем доли оппозиционного телеканала Mtavari Arxi. За день до голосования партия "Европейская Грузия - движение за свободу" изменила свое решение и поддержала поправки в первом чтении, с условием, что ко второму и третьему чтениям власти все-таки выпустят Руруа.

В последний раз конституция страны пересматривалась в 2016-2017 годах. Тогда республика перешла с полупарламентской на парламентскую модель правления. Значительно сократились права и полномочия президента. Попытка внести изменения в конституцию была и в 2019 году. Тогда власти хотели перейти на пропорциональную модель парламентских выборов при нулевом избирательном пороге, однако эта идея была провалена представителями самой правящей партии, что привело к масштабным митингам оппозиции.

Сегодня парламент Грузии избирается по смешанной системе: 77 депутатов - по пропорциональным спискам, 73 - по мажоритарным. По конституции очередные парламентские выборы проводятся в последнюю субботу октября календарного года истечения полномочий парламента предыдущего созыва. В этом году дата выпадает на 31 октября.