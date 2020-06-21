Претенденту на пост президента Белоруссии предъявили обвинения

ТАСС, 21 июня. Обвинения предъявлены задержанному по уголовному делу Белгазпромбанка претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду, возглавляющему предвыборный штаб политика. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter самого Виктора Бабарико.

"Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано", - говорится в сообщении.

Статья обвинения не уточняется.

До принятия решения баллотироваться на пост президента Белоруссии Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, дочернюю структуру российского Газпромбанка. 11 июня департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Бабарико тогда заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер.

18 июня КГК сообщил, что Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, который руководил противоправной деятельностью. Вместе с Виктором в СИЗО КГБ был препровожден и его сын Эдуард.

Всего по делу Белгазпромбанка арестованы около 20 человек.