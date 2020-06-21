Армия Хафтара объявила бесполетной зоной город Сирт и его окрестности

КАИР, 21 июня. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над Сиртом и его окрестностями. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Arabiya.

В частности, по его словам, "любые цели, которые нарушат установленный армией запрет в этой зоне, будут сбиваться". Кроме того, указал он, запрещено распространение какой-либо информации по поводу передвижения сил ЛНА.

В субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с предупреждением, что Каир не позволит никому захватить Сирт и Эль-Джуфру, назвав их "красной линией, которую не дозволено пересекать". Любое возможное прямое вмешательство его страны в Ливии, заявил он, "будет иметь легитимный статус, поскольку ставит своей целью прекращение кровопролития в соседней стране и обеспечение безопасности границ". При этом ас-Сиси пообещал, что "египетские войска выдвинутся в Ливию, если об этом попросит ее народ".

Уже после заявления ас-Сиси официальный представитель командования силами триполийского кабмина в этих регионах бригадный генерал аль-Хади Дара объявил, что Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа намерено "полностью освободить" находящиеся под контролем ЛНА стратегически важные город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, несмотря на предупреждения Египта. Ранее в ПНС не раз говорили, что будут готовы к переговорам с ЛНА только после возвращения контроля над этими территориями.

В воскресенье президентский совет ПНС Ливии объявил, что рассматривает заявление египетского президента "как объявление войны". С другой стороны, Высший совет племен Ливии высоко оценил позицию Каира и призвал Египет "оказать им прямую поддержку".

Обстановка в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Сарраджа и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освободить ее от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. К настоящему моменту при активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее силами ЛНА территорий.

ЛНА неоднократно обвиняла Турцию в поставках различных вооружений силам ПНС в обход международного эмбарго, а также в отправке на подмогу им сотен наемников из Сирии. Столичное правительство в свою очередь заявляет, что ЛНА пользуется активной поддержкой Египта, ОАЭ и ряда других стран, утверждая, что они также направляют в Ливию оружие, военных специалистов и наемников.