США призывают все стороны ливийского конфликта к деэскалации

ТАСС, 22 июня. США призывают всех участников вооруженного конфликта в Ливии прекратить боевые действия и приступить к переговорам. С таким заявлением выступил в воскресенье вечером Совет национальной безопасности Белого дома.

"Соединенные Штаты решительно выступают против военной эскалации в Ливии - с каждой из [конфликтующих] сторон. Мы настоятельно призываем стороны взять на себя обязательство по прекращению огня и немедленно возобновить переговорный процесс", - говорится в публикации совета в Twitter.

В ней также подчеркивается, что в для преодоления кризиса в Ливии необходимо опираться на соглашения, достигнутые в ходе переговоров в формате "5+5" под патронажем ООН и Берлинской конференции, а также на каирскую инициативу.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Сарраджа и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освободить ее от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. К настоящему моменту при активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее силами ЛНА территорий.

ЛНА неоднократно обвиняла Турцию в поставках различных вооружений силам ПНС в обход международного эмбарго, а также в отправке на подмогу им сотен наемников из Сирии. Столичное правительство в свою очередь заявляет, что ЛНА пользуется активной поддержкой Египта, ОАЭ и ряда других стран, утверждая, что они также направляют в Ливию оружие, военных специалистов и наемников.