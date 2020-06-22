Вьетнам проведет 36-й саммит АСЕАН 26 июня в формате телеконференции

ХАНОЙ, 22 июня. /ТАСС/. Вьетнам проведет 36-й саммит АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) 26 июня в формате телеконференции. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).

"Саммит пройдет в режиме онлайн 26 июня под председательством премьер-министра СРВ Нгуен Суан Фука", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства. Также сообщается, что саммиту будут предшествовать ряд подготовительных встреч и конференций, которые состоятся в период с 22 по 24 июня.

Изначально 36-й саммит АСЕАН должен был пройти 8-9 апреля, однако на фоне распространения эпидемии коронавируса в регионе и мире Вьетнам принял решение отказаться в тот момент от запланированных региональных встреч на высшем уровне и перенес их на конец июня.

В апреле этого года Вьетнам в режиме телеконференции провел специальный саммит АСЕАН, посвященный борьбе с глобальной пандемией.

С начала текущего года Вьетнам вступил в полномочия председателя АСЕАН. Главным приоритетом своего председательства в региональном блоке Ханой определил содействие успешной реализации целей в рамках "Видения сообщества АСЕАН на период до 2025 года". В повестке примерно трех десятков конференций и рабочих встреч, которые Вьетнам проведет в текущем году, будут затронуты темы усиления координации Ассоциации и ее диалоговых партнеров в международных делах, укрепления центральной роли АСЕАН в разрешении региональных споров, вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности региона, борьба с последствиями стихийных бедствий, предотвращение транснациональной и трансграничной преступности.