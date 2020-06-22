Правительство Германии осудило массовые беспорядки в Штутгарте

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Кабмин ФРГ считает неприемлемыми беспорядки, которые произошли в ночь на воскресенье в Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг) после проверки документов у 17-летнего местного жителя. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Мы считаем произошедшее ужасным и жестко это осуждаем", - сказал он.

Примерно в 23:30 субботы (00:30 воскресенья по Москве) патруль в Штутгарте хотел остановить для проверки документов 17-летнего гражданина ФРГ, подозревая его в совершении преступления, связанного с продажей наркотиков. Молодежь, собравшаяся в центре Штутгарта, встала на защиту подростка и вступила в противостояние со стражами порядка. В полицейских полетели камни и бутылки. В последующие часы группы молодых людей разбивали витрины в центре города, стекла припаркованных автомобилей, грабили магазины.

Всего, по оценке полиции, в беспорядках участвовали около 500 человек. 19 патрульных пострадали. Власти исключают политические мотивы злоумышленников. Как сообщил телеканал n-tv, в настоящий момент задержаны 24 человека, среди них как граждане ФРГ, так и иностранцы.