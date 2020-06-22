СМИ: старший советник Трампа Хассет покинет свой пост летом

ТАСС, 22 июня. Председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет намерен покинуть свой пост этим летом. Об этом в понедельник со ссылкой на два источника из администрации американского лидера Дональда Трампа сообщил портал Axios.

По его данным, старший советник, который занимал должность председателя Совета экономических консультантов с сентября 2017 по июнь 2019 года, вернулся на свой пост в марте 2020 года в связи с пандемией нового коронавируса. Он активно высказывался в поддержку четвертого пакета мер, призванных придать стимул американской экономике, а также выступал за выделение дополнительных средств на выплаты пособий по безработице.

Как ожидается, Хассет вернется на должность приглашенного профессора Гуверовского института войны, революции и мира при Стенфордском университете и на пост вице-президента и управляющего директора консалтинговой компании The Lindsey Group.