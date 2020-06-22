Токаев поручил принять экстренные меры на фоне роста числа зараженных коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 22 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с ухудшением в стране ситуации по коронавирусу поручил принять экстренные меры для сокращения масштабов инфекции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

В республике в последнее время наблюдается рост числа зараженных, а также увеличение показателя смертности. В ряде городов в минувшие выходные действовали дополнительные ограничительные меры. По данным пресс-службы, президент заслушал отчеты премьер-министра Аскара Мамина, глав администраций Нур-Султана, Алма-Аты, а также Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областей.

"Перед правительством и руководителями областей поставлены задачи принятия эффективных экстренных мер по резкому сокращению распространения пандемии, оказанию действенной помощи заболевшим коронавирусом, расширению масштаба тестирования граждан, обеспечению медиков специальными средствами защиты, лекарствами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием", - говорится в сообщении.

Как отметил Токаев, особое значение имеет материальная и моральная поддержка медработников. Он также поручил органам исполнительной власти принять меры по недопущению спада экономики, обеспечению роста промышленного и сельскохозяйственного производства, а также удовлетворению социальных потребностей граждан.

Режим ЧП в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры сохраняются. В стране подтверждены 17 732 случая инфицирования, 10 962 пациента выздоровели, 120 умерли.