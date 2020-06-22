Президент Латвии подписал закон об административно-территориальной реформе

РИГА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Латвии Эгилс Левитс подписал принятый Сеймом (парламентом) закон об административно-территориальной реформе, предусматривающей сокращение с июля 2021 года количества муниципалитетов по всей стране с нынешних 119 до 42. Соответствующее решение главы государства опубликовано в понедельник в официальной газете страны Latvijas Vēstnesis.

По мнению Левитса, в долгосрочных интересах всего общества обеспечить своевременное вступление принятого закона в силу, чтобы продолжить подготовку к успешному проведению административно-территориальной реформы. При этом, по его словам, если какое-либо самоуправление или местное сообщество считает, что его аргументы не были должным образом услышаны и приняты во внимание, у него есть возможность обратиться в Конституционный суд.

"Если после выборов в самоуправления окажется, что модель какого-то самоуправления явно не работает в интересах населения и не достигает целей реформы, ее можно скорректировать. Определенные в рамках реформы административные территории не высечены в камне навечно", - отметил глава государства.

Сейм Латвии 10 июня в третьем и окончательном чтении утвердил разработанную министерством охраны окружающей среды и регионального развития административно-территориальную реформу, которая предусматривает сокращение количества муниципалитетов по всей стране в три раза - с нынешних 119 до 42. Принятая реформа предполагает деление городов на города государственного значения и краевые. Статус города государственного значения присвоен Даугавпилсу, Елгаве, Екабпилсу, Юрмале, Лиепае, Огре, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсу.

Многие ранее выразили недовольство принципами объединения самоуправлений, их новыми границами, а также отсутствием ясных критериев объединения. Кроме того, в начале марта, когда краевая реформа рассматривалась в Сейме во втором чтении, в знак протеста против нее была проведена массовая манифестация. В свою очередь, на прошлой неделе руководители 46 муниципалитетов направили Левитсу совместное обращение, в котором попросили его приостановить эту реформу. Самоуправления считают ее некачественной, недостаточно аргументированной и недемократичной.