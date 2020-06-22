Советник Трампа считает, что вторая волна коронавируса не надвигается на США

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Власти ряда американских штатов фиксируют быстрый рост числа зараженных коронавирусом, но угрозы второй волны распространения инфекции на данный момент нет. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Си-эн-би-си глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Как он отметил, согласно последним данным специалистов, "в 37 штатах практически нет проблем, в 13 штатах есть очаги заражения". В числе этих 13 штатов он назвал Аризону, Неваду, Орегон, Северную Каролину, Техас и Флориду. "Есть ряд очагов. Мы занимаемся этим. Мы уже знаем, как решать такие проблемы. Никакая вторая волна не надвигается", - заверил Кадлоу.

По его словам, в США "показатели смертности продолжают снижаться". "Думаю, что в целом ситуация довольно хорошая", - добавил он, отметив, что ситуация значительно улучшилась в штатах Иллинойс, Колорадо, Массачусетс, Мичиган, в округе Колумбия.

Кадлоу сказал, что есть свидетельства более быстрого экономического восстановления в стране, чем ожидалось. Выразив надежду, что в стране не начнется процесс повторного введения санитарных ограничений в связи с пандемией, Кадлоу отметил, что решения об этом будут принимать местные власти.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 119 тыс. человек.