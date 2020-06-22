Трамп заявил, что готов к встрече с Мадуро только для обсуждения его ухода из власти

ТАСС, 22 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с венесуэльским лидером Николасом Мадуро исключительно для обсуждения его ухода из власти.

"Я встречусь с Мадуро лишь для обсуждения одного вопроса: его мирного отказа от власти!" - написал в понедельник на своей странице в Twitter глава Белого дома.

Трамп добавил, что "в отличие от радикальных левых всегда будет противостоять социализму и [будет поддерживать] народ Венесуэлы". "Моя администрация всегда выступала за свободу, а также противостояла репрессивному режиму Мадуро!" - заключил американский лидер.

Такое заявление американского лидера последовало после того, как он в интервью новостному порталу Axios сказал, что допускает возможность встречи с Мадуро. Глава Белого дома отметил, что мог бы подумать об этом. " Мадуро хотел бы встретиться. Я никогда не против встреч", - привел портал слова Трампа.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.